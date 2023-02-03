Кубок шести наций. 1-й тур. Уэльс сыграет с Ирландией, Англия – с Шотландией, Италия против Франции

Теги Кубок шести наций результаты сборная Франции сборная Италии сборная Шотландии сборная Англии сборная Уэльса сборная Ирландии Регби

4 и 5 февраля пройдут матчи первого тура Кубка шести наций по регби. 

Кубок шести наций

Первый тур 

Кардифф, Уэльс

Уэльс – Ирландия – 17.15

 

Лондон, Англия

Англия – Шотландия – 19.45

 

5 февраля

Рим, Италия 

Италия – Франция – 18.00

 

Турнирное положение: Уэльс – 0 очков (0 игр), Ирландия – 0 (0), Англия – 0 (0), Шотландия – 0 (0), Италия – 0 (0), Франция – 0 (0). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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1 комментарий

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