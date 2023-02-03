Кубок шести наций. 1-й тур. Уэльс сыграет с Ирландией, Англия – с Шотландией, Италия против Франции
4 и 5 февраля пройдут матчи первого тура Кубка шести наций по регби.
Кубок шести наций
Первый тур
Кардифф, Уэльс
Уэльс – Ирландия – 17.15
Лондон, Англия
Англия – Шотландия – 19.45
5 февраля
Рим, Италия
Италия – Франция – 18.00
Турнирное положение: Уэльс – 0 очков (0 игр), Ирландия – 0 (0), Англия – 0 (0), Шотландия – 0 (0), Италия – 0 (0), Франция – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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