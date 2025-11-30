0

Подрезов, Рябов и Кровяков ушли из «Локомотива», Семин останется еще на сезон

Александр Рябов, Дмитрий Кровяков и Владимир Подрезов ушли из пензенского «Локомотива».

Рябов выступал за пензенскую команду с весны 2021 года. В этом сезоне он принял участие в 15 матчах, проведя на поле 520 минут.

Кровяков присоединился к клубу в январе 2024-го. В текущем сезоне нападающий первой линии сыграл в 5 матчах (114 минут).

Подрезов перешел в «Локомотив» летом 2022 года. В завершившемся сезоне он провел на поле 886 минут и принял участие в 16 матчах.

«Уважаемые болельщики! Хочу поблагодарить вас за эти три сезона. Спасибо, что всегда поддерживали нас на трибунах и за пределами, всегда было приятно вас встречать на улицах Пензы. Спасибо, что приезжали и поддерживали нас на полях Саранска.

За эти три сезона мы прошли многое, были и фантастические победы, и обидные поражения. Но пришло время прощаться. Спасибо вам! Увидимся на регбийных полях!» – сказал Подрезов.

32-летний полузащитник схватки Денис Семин продолжит выступать за «Локомотив» – он присоединился к команде в январе 2024 года, перейдя из монинского «ВВА-Подмосковья».

В PARI Чемпионате России по регби Семин провел 10 матчей и занес три попытки. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Локомотив» Пенза
