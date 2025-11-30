Симпликевич продлил контракт с «Енисеем-СТМ» на два года
Симпликевич продлил контракт с «Енисеем-СТМ» на два года.
Защитник Денис Симпликевич продлил контракт с «Енисеем-СТМ» на два года.
Новое соглашение с защитником рассчитано до конца ноября 2027 года.
В прошедшем сезоне 34-летний центральный трехчетвертной «Енисея-СТМ» сыграл в 11 матчах (747 минут) и набрал 30 очков. Был признан лучшим игроком сезона 2025 года по версии тренерского штаба красноярской команды.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Енисей-СТМ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости