Симпликевич продлил контракт с «Енисеем-СТМ» на два года.

Защитник Денис Симпликевич продлил контракт с «Енисеем-СТМ» на два года.

Новое соглашение с защитником рассчитано до конца ноября 2027 года.

В прошедшем сезоне 34-летний центральный трехчетвертной «Енисея-СТМ» сыграл в 11 матчах (747 минут) и набрал 30 очков. Был признан лучшим игроком сезона 2025 года по версии тренерского штаба красноярской команды.