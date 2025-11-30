Сухашвили и Лыков покинули «Динамо», Берцов продлил контракт с клубом.

Грузинский легионер Николози Сухашвили и 22-летний Кирилл Лыков покинули московское «Динамо».

В прошлом сезоне Сухашвили провел 13 матчей, помог комнаде дойти до финала PARI Чемпионата России и завоевать серебряные медали.

Лыков выступал за «Динамо» с 2023 года.

Нападающий Максим Берцов продлил контракт с московским клубом и продолжит выступать за команду в сезоне-2026.

В минувшем сезоне Берцов принял участие в 16 матчах за «Динамо ».





