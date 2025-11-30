Аккерманн перешел из «Енисея-СТМ» в «Читас» из ЮАР.

Южноафриканский защитник «Енисея-СТМ» Де-Ан Аккерманн перешел в «Читас» из ЮАР.

Он уже вошел в заявку «гепардов» на Кубок Вызова.

Прошлый сезон Де-Ан провел в «Енисее-СТМ», за который сыграл 17 матчей и занес 8 попыток в PARI Чемпионате России и Кубке России по регби.

«Должен сказать, это огромная возможность для меня. Играя за «Пумас» и даже побывав в России, я очень рад вернуться в ЮАР и сыграть в таком топовом турнире, как Кубок вызова.

Регби в России очень силовое. Там также невероятно усердно тренируются, а учитывая, что в каждой команде по пять-шесть иностранцев, конкуренция очень высокая. Там довольно хороший уровень регби, что, безусловно, качественно подготавливает к тому, что ждет тебя впереди, особенно в Кубке Вызова», – рассказал Аккерманн соцсетям «Читас».