2

Аккерманн перешел из «Енисея-СТМ» в «Читас» из ЮАР

Аккерманн перешел из «Енисея-СТМ» в «Читас» из ЮАР.

Южноафриканский защитник «Енисея-СТМ» Де-Ан Аккерманн перешел в «Читас» из ЮАР.

Он уже вошел в заявку «гепардов» на Кубок Вызова.

Прошлый сезон Де-Ан провел в «Енисее-СТМ», за который сыграл 17 матчей и занес 8 попыток в PARI Чемпионате России и Кубке России по регби.

«Должен сказать, это огромная возможность для меня. Играя за «Пумас» и даже побывав в России, я очень рад вернуться в ЮАР и сыграть в таком топовом турнире, как Кубок вызова.

Регби в России очень силовое. Там также невероятно усердно тренируются, а учитывая, что в каждой команде по пять-шесть иностранцев, конкуренция очень высокая. Там довольно хороший уровень регби, что, безусловно, качественно подготавливает к тому, что ждет тебя впереди, особенно в Кубке Вызова», – рассказал Аккерманн соцсетям «Читас».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoСентрал Читас (Супер-15)
переходы
Кубок Карри
Кубок вызова
logoЧемпионат России по регби
Де-Ан Аккерманн
logoЕнисей-СТМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Симпликевич продлил контракт с «Енисеем-СТМ» на два года
29 ноября, 22:08
Подрезов, Рябов и Кровяков ушли из «Локомотива», Семин останется еще на сезон
29 ноября, 22:06
Сухашвили и Лыков покинули «Динамо», Берцов продлил контракт с клубом
29 ноября, 22:00
Главные новости
Фраиндт о дебюте в Топ-14: «Игра чувствуется на таком уровне просто потрясающе. Болельщиков тысяч 20, порой даже закладывало уши»
сегодня, 12:46
Калинин и Подрезов перешли в «Динамо»
сегодня, 12:41
Гудок продлил контракт с «Локомотивом»
вчера, 07:18
Перестяк перешел из «Стрелы-Ак Барс» в «Локомотив»
вчера, 07:08
Игрок «Ла-Рошели» Антуан Хастой получил самую быструю красную карточку в истории регби – через 34 секунды со старта
вчера, 07:01Видео
Кирилл Фраиндт дебютировал за французский «Ла-Рошель» в Топ-14
вчера, 06:43
Виноградов и Журавлев продлили контракты с «Динамо»
30 ноября, 20:52
Симпликевич продлил контракт с «Енисеем-СТМ» на два года
29 ноября, 22:08
Подрезов, Рябов и Кровяков ушли из «Локомотива», Семин останется еще на сезон
29 ноября, 22:06
Сухашвили и Лыков покинули «Динамо», Берцов продлил контракт с клубом
29 ноября, 22:00
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34