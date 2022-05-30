Морозов о зарплатах в Англии: «Топовый игрок может получать 10-13 тысяч фунтов в месяц – больше 1 млн рублей. А обычные регбисты получают где-то 250-500 тысяч»

Российский регбист, игрок рассказал о зарплатах и стоимости жизни в Англии.

– Как выглядит твой обычный день в Англии?

– Если день тренировочный, то домой приезжаю где-то в 4 часа дня. Сил нет, пахота идет тяжелая. Все оставшееся время отдыхаю, смотрю видео с тренировок, готовлюсь к следующему дню, если он тренировочный.

В выходной стараемся с женой куда-нибудь выйти погулять, выехать. Наш город Бат довольно туристический. Всегда приятно выйти на улицу, много народу, можно выпить кофе. Но мы предпочитаем отправиться куда-то поближе к воде, где есть пристань. Любим путешествовать, изучать страну.

– А что с жильем?

– Снимаем небольшую квартиру близко к центру города. Искали жилье перед Новым годом, это было непросто, да и сам город достаточно дорогой. Повезло, что вообще нашли.

Летом должен был вернуться в Россию и вновь играть за ЦСКА, но все изменилось. Мы останемся в Англии, а я перейдут в клуб «Вустер» из одноименного города. В июле переедем, и там уже буду подыскивать дом или квартиру.

– Аренда дорогая?

– Наша нынешняя квартирка достаточно дорогая. В наших апартаментах одна комната, находится на высоком этаже. Если перевести на наши деньги – 130 тысяч рублей. Старенькая, маленькая однушка, которую еле нашли. В этом городе все очень дорого. Но цена выше, потому что аренда краткосрочная.

Если арендуешь на длительный срок, то можно взять дом. Будет тоже 120-130 тысяч, если переводить на рубли.

В Вустере, куда мы переезжаем, жилье стоит дешевле. Можно взять дом на долгий срок за 800-1000 фунтов (80-100 тысяч рублей).

– Сколько примерно может зарабатывать регбист в Англии? Не так много, как футболист?

– С футболом, конечно, не сравнить. Недавно у нас понизили потолок зарплат. Был 7,5 млн фунтов, стал 5 на команду. У всех игроков зарплаты урезали.

Топовый игрок может получать больше 10-13 тысяч фунтов в месяц. Это больше миллиона рублей. А обычные регбисты получают где-то 250-500 тысяч рублей. Но хорошие игроки и в России могут иметь зарплату в таком диапазоне.

Но важно понимать, что в Англии другой уровень жизни. Не стоит эти 250-500 тысяч примерять на российскую действительность. Здесь совсем другие расценки – аренда жилья, еда, бензин, налоги. А платить надо много за что – даже за парковку у дома. Постоянно приходят счета, ты только успеваешь за что-то платить, – сказал Морозов.