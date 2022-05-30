Валерий Морозов: «Думаю, нас еще нескоро допустят до каких-либо соревнований. Будут максимально долго душить, пытаться отстранить от всего, что можно»

Российский регбист, игрок высказался об отстранении сборной России от международных турниров.

– Что думаешь по поводу отстранения сборной России?

– Думаю, нас еще нескоро допустят до каких-либо соревнований. Будут максимально долго душить, пытаться отстранить от всего, что можно. Куда ни ткни пальцем, везде нам пытаются обрубить концы и не позволить соревноваться. Думаю, все закончится нескоро, и бан будут продлевать максимально долго.

Это сильно ударит по нашей сборной и клубам. Если мы не светимся на международных турнирах, то и нас будут как-то вычеркивать. Мы не имеем возможности расти.

Была история, что один из наших игроков пытался перейти в Англию, а ему в последний момент не разрешили только потому, что он русский.

– Почему так происходит?

– Люди просто хотят отвести от себя все вопросы. Допустим, работодатель берет к себе русского сотрудника, и ему потом придется за это отвечать. У всех на языке, что с русскими могут быть какие-то проблемы. Жалко, конечно.

– Что делать российскому регби в такой ситуации?

– Сейчас наступает одно из самых тяжелых времен. Надо искать спонсоров, поддержать текущий уровень. Но это непросто, ведь сократилось число легионеров, ввели потолок зарплат.

Из-за того, что легионеры уезжают, падает уровень матчей. Ведь ребята приезжают из Африки с большим опытом. Заявок на матчи не хватает.

Взращивать молодое поколение? За границей дают максимально играть молодым регбистам. Если тебе 18, то тебя поставят в состав, дадут шанс. И, если ты ошибаешься, это нормально. У нас, к сожалению, у молодых ребят нет такой практики. Если ты опытный, будешь играть долго, а если молодой – не будешь играть только потому, что молодой. Мы уже давно сталкивались с таким положением дел. И такое есть до сих пор.

Это очень плохо, и это не дает вздохнуть российскому регби. Многие вообще уходят из спорта. Например, человеку 18 лет, ему уже нужно какую-то денежку зарабатывать. Если не будет денег в регби, то он уходит на обычную работу. А мы теряем талант. Так было у нас в Зеленограде, и так есть везде. Нужно менять подход.

Вместе с этим хочу сказать, что последние два сезона чемпионат России прошел на очень хорошем уровне. Были легионеры, было очень интересно. А что будет дальше – посмотрим. Пока все не очень хорошо, – сказал Морозов.