Регбист Морозов о том, изменилось ли к нему отношение в Англии: «Нет. Здесь тебя уважают за то, какой ты человек и спортсмен»

Российский регбист, игрок рассказал, изменилось ли к нему отношение в Англии после 24 февраля.

– Из-за событий в мире отношение к тебе как-то изменилось?

– Нет. Даже несмотря на текущую ситуацию между Россией и Украиной. Сначала здесь обещали «спрашивать» с русских по политическим соображениям. Вроде как нужно было подписывать какие-то бумаги, что ты не поддерживаешь свою страну и т. д. Но ничего такого пока не было.

На эту тему никто особо не хочет разговаривать. Не то что не хочет… Люди понимают, что я из России. И понимают, что я – обычный спортсмен. Понимают, что я ни при чем. И нас нельзя ограждать от соревнований, вставлять палки в колеса. Здесь тебя уважают за то, какой ты человек и какой ты спортсмен.

Пока что мне ни один человек не сказал ни слова в упрек того, что я русский. Даже косо никто не взглянул. После 24 февраля отношение ко мне не поменялось.

– Как в целом обстановка в городе?

– Новости здесь крутят круглосуточно. Везде висят украинские флаги. Вообще везде, буквально в каждом магазине. Идет максимальная поддержка Украины. Но, чтобы русских как-то принижали… Со мной лично этого не было.

– Украинцев в городе не встречал?

– Встречал! Со мной живет одна. Жена моя, ха-ха! Вроде не воюем, все нормально. Она украинка, я русский. Когда люди узнают об этом на улицах, у них глаза по 50 копеек.

Жена родом из города Константиновска, Донецкой области. Ее родители недавно переехали в Россию, а часть родственников остались там. Давно уже живем с ней. А ситуация, которая случилась... Мы же в ней не виноваты.

Да, я встречал в городе украинцев. Что мне можно сказать по этому поводу? Мы все заложники ситуации. Даже не понимаю толком, что происходит. Понятное дело, что творится что-то страшное. Но я не могу говорить, кто прав, кто виноват. Я не политик.

Получается, что из-за этой ситуации мы с женой и остались в Англии. В какой-то момент финансы полностью обрубились в российском регби. Начали вводить санкции, клубы почувствовали себя неуверенно, все зашаталось.

Однажды мне позвонили из ЦСКА и сказали: «Валер, у нас большие проблемы. Попытайся что-то найти за границей». Это было как гром среди ясного неба. Пришлось срочно искать команду здесь, в Англии. Оставлять квартиру в Москве, все вещи, как-то продлевать визы.

– В семье нет противоречий из-за конфликта?

– Нет, все в порядке. Есть недопонимания у людей в интернете, но мы стараемся туда не залазить. Идет информационная война. Первые пару недель читали каждую новость, потому что просто не верилось, что так может случиться. Но с женой мы вместе давно, прошли через многое.

– Есть ощущение, что в Англии начался кризис? Поднимались ли цены?

– Нет никакого кризиса, люди здесь кайфуют. Выходишь на улицу, видишь счастливых людей. Возможно, бензин подорожал. Но я не слежу за бензином, если честно. В целом не заметил, чтобы как-то что-то поменялось.

Люди просто воспринимают информацию, которую им выдают из «ящика». Приходится объяснять, что люди в России живут по-другому. Многие не знают, как люди живут в России и Украине. Они не знают, что это один и тот же народ. Не знают, что мы понимаем друг друга. 70 процентов англичан думают, что у нас медведи и водка. И это все, что они знают про Россию.

Но в целом люди здесь живут спокойно, особо никуда не лезут. Да, поддерживают Украину, потому что, наверное, им так говорят сверху, – сказал Морозов.