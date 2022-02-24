United Rugby Championship. 10-й тур. «Лейнстер» сыграет с «Лайонс», «Дзебре» против «Буллс» и другие матчи

25-26 февраля пройдут матчи десятого тура United Rugby Championship. «Лейнстер» сыграет с «Лайонс», «Дзебре» против «Буллс».
10-й тур
25 февраля
Дзебре (Италия) – Буллс (ЮАР) – 20.30
Лейнстер (Ирландия) – Лайонс (ЮАР) – 22.35
26 февраля
Коннахт (Ирландия) – Стормерс (ЮАР) – 16.00
Бенеттон (Италия) – Шаркс (ЮАР) – 18.05
Турнирное положение: Лейнстер – 40 очков (10 матчей), Ольстер – 40 (11), Глазго – 39 (11), Манстер – 35 (10), Эдинбург – 34 (11), Оспрейс – 26 (11), Коннахт – 24 (11), Стормерс – 23 (9), Бенеттон – 23 (10), Шаркс – 21 (9), Кардифф – 18 (7), Буллс – 18 (9), Скарлетс – 17 (8), Лайонс – 12 (9), Дрэгонс – 11 (9), Дзебре – 1 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.