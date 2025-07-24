Владимир Сидоренко: «Если два российских спортсмена играли в финале Универсиады, это показывает, на каком уровне сейчас наш настольный теннис»

Игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко высказался о победе на Универсиаде.

Второе место занял еще один российский спортсмен Максим Гребнев . Сидоренко победил его в финале со счетом 10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6.

«Если два российских спортсмена играли в финале Универсиады, то это и показывает, на каком уровне сейчас находится отечественный настольный теннис. Мы можем конкурировать с сильнейшими зарубежными соперниками.

Но сильно радоваться не стоит, нам нужно шаг за шагом упорно тренироваться и готовиться к следующим тяжелым матчам и турнирам, которых, надеюсь, у нас будет еще много.

Что касается моих соперников здесь на Универсиаде, то у меня, считаю, была самая тяжелая сетка на турнире. У меня на пути был молодой спортсмен и Тайваня, 25-й в мировом рейтинге, до него был кореец, который в топ-50 входит, румын, с которым я играл в полуфинале, также в 50 сильнейших входит.

Мало кто думал вначале, что я смогу добраться до финала. Перед игрой с корейцем за выход в восьмерку я начал очень в себя верить. И эта вера мне помогла. Я говорил себе, почему другие могут побеждать, а я нет, хотя для этого у меня есть все теннисные данные. Поэтому нужно было немного поверить в себя, и все получилось», – признался Сидоренко.

«Конечно, мне здесь немного легче было, потому что я последние два года играл во Франции», – отметил спортсмен, который в сезоне-2024/25 выступал за один из французских клубов.

«Счастлив, но немного расстроен тем, что мне пришлось играть со своим другом, поэтому не мог выдать все эмоции, которые у меня были во время этих соревнований.

Но я просто счастлив, что смог выиграть свои первые соревнования за три года. Игра была хорошей, я немного устал, но старался сохранять свои силы, не кричать после побед и оставаться сфокусированным во время каждой партии», – приводит слова Сидоренко ТАСС.