Данченко о бронзе Гайдай и Дорошко в произвольной: «Оценки сильно удивили, почему-то просели по исполнению. Оценили хуже, чем на предварительном этапе»

Тренер Татьяна Данченко удивлена оценкам Гайдай и Дорошко в произвольной на ЧМ.

Россиянки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко стали третьими в произвольной программе дуэтов на ЧМ в Сингапуре с 277,1117 баллами. Победу одержали представительницы Испании, серебро взяли итальянки.

«На асинхроне мы практически ничего не потеряли. Мы посмотрели оценки, обратили внимание на то, что почему-то очень сильно просели по исполнению.

Причем не только в гибриде, на котором Майя допустила ошибку, но и во всех остальных [элементах], которые были сделаны идеально. Больше ничего не спрашивайте. Удивили ли оценки? Сильно, именно по исполнению, оценили даже хуже, чем на предварительном этапе.

Удержаться на третьем месте нам помогло то, что мы увеличили сложность. Мы рискнули, иначе нас бы «высадили», – сказала Данченко.

«Мы словно с дачи вернулись, на которой долго жили». Наши синхронистки без золота на ЧМ – эпоха ушла?