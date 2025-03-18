Гендиректор Федерации настольного тенниса о нейтральном статусе: «Когда мы почитали, какие там условия… Все спортсмены сказали: «Мы лучше пока потренируемся»

Игроки в настольный теннис отказались от нейтрального статуса из-за условий.

Об этом рассказал генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев.

«Контакт есть, мы общаемся, дружим, они к нам приезжают, мы к ним приезжаем. Когда все немножко остынут, когда спорт уйдет из политики, тогда мы придем и будем обыгрывать. А сейчас здесь тренируемся.

По нейтральному статусу решение примут руководители. Но когда мы почитали внимательно, какие там условия, ограничения… Все спортсмены сказали: «Мы лучше пока потренируемся».

Плавание и гимнастика согласились? Плавание приехали и завоевали шесть медалей. Мы готовимся также приехать и победить», – сказал Завалюев.

«Мы готовы и готовимся. Наши ведущие спортсмены играют, их приглашают ведущие клубы в Китае и Европе, они показывают хороший результат. Выигрывают у первой десятки, двадцатки, тридцатки европейской. Мы готовы.

Как только наши уважаемые коллеги созреют, чтобы встретить нас как друзей, без ограничений, когда мы сможем общаться и работать, мы обязательно поедем.

Готовимся, не отказываемся. Но как говорят наши руководители – на наших условиях», – цитирует Завалюева «Чемпионат».