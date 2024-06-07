Александр Бабаков: «Федерация настольного тенниса России продолжит борьбу против дискриминации и за восстановление прав наших спортсменов»

ФНТР продолжит борьбу за восстановление прав спортсменов на международной арене.

Об этом заявил глава Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) о запрете на участие россиян в турнирах под эгидой организации.

«Мы воспринимаем данное решение суда как должное и легитимное, но полностью справедливость будет восстановлена только тогда, когда CAS отменит решение ETTU о запрете национальных флага, гимна и символики России.

Согласно одному из основных принципов, изложенных в Олимпийской хартии и которым должны руководствоваться спортивные чиновники во всем мире, любая форма дискриминации в отношении страны или лица расового, религиозного, политического характера или по признаку пола несовместима с принадлежностью к спортивному движению.

Запрет наших национальных флага, символики и гимна являются дискриминацией в отношении России.

В настоящий момент получена только резолютивная часть решения CAS, после получения мотивировочной части российская сторона продолжит свою справедливую борьбу против дискриминации нашей страны и за восстановление прав наших спортсменов в полной мере», – сказал Бабаков.