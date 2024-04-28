Россиянка Михайлова стала чемпионкой Франции по настольному теннису

Теги сборная России жен Полина Михайлова Настольный теннис

Россиянка Полина Михайлова стала чемпионкой Франции по настольному теннису.

Французская команда «Сен-Кантен», в составе которой выступает Михайлова, стала победителем высшей лиги клубного чемпионата Франции сезона-2023/24.

Михайлова был признана лучшим игроком лиги с соотношением побед 93,3% при одном поражении.

«Сен-Кантен» впервые за 15 сезонов завоевал титул чемпиона Франции. Главным тренером команды является россиянка Ольга Михайлова. 

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