Федерация настольного тенниса России дисквалифицировала игрока за употребление алкоголя на командной скамейке
Игрок в настольный теннис Василий Филатов дисквалифицирован за употребление алкоголя.
Спортсмен во время матча Кубка России в Сочи употребил алкогольный напиток, находясь на командной скамейке.
Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России приняла решение дисквалифицировала Филатова с 3 октября 2023 года по 2 апреля 2024 года.
Также на спортсмена наложена условная дисквалификация с 3 апреля по 2 октября 2024 года.
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