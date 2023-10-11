Федерация настольного тенниса России дисквалифицировала игрока за употребление алкоголя на командной скамейке

Игрок в настольный теннис Василий Филатов дисквалифицирован за употребление алкоголя.

Спортсмен во время матча Кубка России в Сочи употребил алкогольный напиток, находясь на командной скамейке.

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России приняла решение дисквалифицировала Филатова с 3 октября 2023 года по 2 апреля 2024 года.

Также на спортсмена наложена условная дисквалификация с 3 апреля по 2 октября 2024 года.