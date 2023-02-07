CAS предложил Федерации настольного тенниса России заключить мировое соглашение с ETTU по вопросу допуска спортсменов

Спортивный арбитражный суд ( ) предложил Федерации настольного тенниса России заключить мировое соглашение с Европейским союзом настольного тенниса (ETTU) по вопросу допуска спортсменов.

«Весной мы подавали иск в апелляционную комиссию ETTU, чтобы российским клубам вернули право доиграть прошлый сезон, и та приняла нашу сторону. Но ETTU в итоге не последовал рекомендации своей комиссии.

Тогда мы приняли решение защитить интересы наших спортсменов, желающих продолжать выступать на международных стартах, в CAS, где интересы ФНТР представляет юридическая компания SILA International Lawyers, специализирующаяся на рассмотрении споров в спортивной сфере.

И 3 февраля после первой части заседания суда обеим сторонам было предложено прийти к мировому соглашению, которого, к сожалению, не удалось достигнуть в тот же день в судебном зале.

Тогда арбитры CAS предложили ФНТР и ETTU попытаться найти компромисс до 3 марта. Федерация настольного тенниса России сегодня обратилась с официальным письмом в международную федерацию и ETTU, в котором предложила образовать рабочую группу и выдвинуть в нее своих представителей, чтобы попытаться прийти к какому-то соглашению. Сейчас мы ждем ответа от своих коллег», – рассказал вице-президент ФНТР Роман Марков.