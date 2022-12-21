Международная федерация настольного тенниса пересмотрит вопрос о санкциях в отношении россиян в начале 2023 года

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) вновь рассмотрит вопрос о санкциях в отношении российских и белорусских спортсменов в первые недели 2023 года.

В марте ITTF отстранила игроков из России и Беларуси от участия в турнирах под эгидой организации.

«Целевая группа одобрила позицию саммита Международного олимпийского комитета (МОК) по пересмотру текущих защитных мер, ограничивающих участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, и надеется изучить возможные варианты в этом отношении.

Отметим, что российские и белорусские спортсмены уже профессионально выступали в нескольких национальных лигах в Европе», – говорится в заявлении ITTF.

Станислав Поздняков: «Участники сегодняшнего саммита МОК были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения российских атлетов нет»