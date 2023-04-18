Российский пятиборец Егор Пучкаревский дисквалифицирован на 2 года за нарушение допинг-правил
Российский пятиборец Егор Пучкаревский дисквалифицирован на 2 года за допинговое нарушение.
Об этом сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Спортсмен нарушил пункт 4.4 Общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении).
Срок дисквалификации действует с 31 марта 2023 года.
Пучкаревскому 30 лет. Он серебряный призер чемпионата России-2014 по современному пятиборью.
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