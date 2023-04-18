Российский пятиборец Егор Пучкаревский дисквалифицирован на 2 года за нарушение допинг-правил

Российский пятиборец Егор Пучкаревский дисквалифицирован на 2 года за допинговое нарушение.

Об этом сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Спортсмен нарушил пункт 4.4 Общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении).

Срок дисквалификации действует с 31 марта 2023 года.

Пучкаревскому 30 лет. Он серебряный призер чемпионата России-2014 по современному пятиборью.