Российский пятиборец Егор Пучкаревский дисквалифицирован на 2 года за нарушение допинг-правил

Теги допинг сборная России Егор Пучкаревский Современное пятиборье

Российский пятиборец Егор Пучкаревский дисквалифицирован на 2 года за допинговое нарушение.

Об этом сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Спортсмен нарушил пункт 4.4 Общероссийских антидопинговых правил (нарушение порядка предоставления информации о местонахождении).

Срок дисквалификации действует с 31 марта 2023 года.

Пучкаревскому 30 лет. Он серебряный призер чемпионата России-2014 по современному пятиборью.

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