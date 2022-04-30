Японец Сато выступил с акцией протеста против исключения конкура из программы пятиборья на Кубке мира

Японский пятиборец Тайсю Сато выступил с акцией протеста против исключения конкура из программы современного пятиборья.

Во время этапа Кубка мира в Будапеште спортсмен вышел на фехтовальный помост в футболке с надписью «Keep Riding & Change the Rules» («Сохраните верховую езду & Меняйте правила»). За эту демонстрацию Сато получил желтую карточку.

В прошлом году Международный союз современного пятиборья (UIPM) сообщил, что конный спорт будет исключен из программы современного пятиборья к Олимпиаде-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

На данный момент в пятиборье входят фехтование, верховая езда, стрельба, плавание и бег. Новая дисциплина на замену конкуру еще не утверждена.

«Удар по 109-летней истории». Спортсмены осудили решение UIPM исключить верховую езду из программы пятиборья