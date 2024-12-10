Итоговый турнир Российского падел тура пройдет с 13 по 15 декабря в столичном падел-клубе «Академия будущего Терехово»
Федерация падела России утвердила состав участников, даты и место проведения Итогового турнира Российского падел тура в 2024 году. Соревнования пройдут с 13 по 15 декабря в столичном падел-клубе «Академия будущего Терехово».
В итоговом турнире будет разыграно 1500 рейтинговых очков, а призовой фонд составит 1 млн рублей. Согласно регламенту в турнире сыграют по 8 сильнейших мужских и женских пар Российского падел тура. Из 25 пар, подавших заявки, были отобраны 16 с наивысшим суммарным рейтингом участников пар.
Формат итогового турнира предусматривает проведение группового этапа и плей-офф (полуфиналы, матчи за 3-е место и финалы), куда попадают по две лучшие пары из групп А и В. В группу А попали первая, четвертая, пятая и восьмая сеянные пары, в группу В – вторая, третья, шестая и седьмая сеянные соответственно.
В женской сетке организаторам потребовалось провести жеребьевку, чтобы распределить по группам две пары с одинаковым рейтингом. По результатам жеребьевки пара Иванова/Лобанова отправились в группу А, а Кучерявая/Мокроусова – в группу В. В мужской сетке две пары с одинаковым рейтингом сыграют стыковой матч за право участия в турнире. Матч Мягков/Данилов – Лавриков/Малолин состоится в пятницу, 13 декабря в 13:00.
Больше информации сможете найти на официальном сайте Федерации падела России.
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