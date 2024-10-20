Халанский проиграл в финале FIP Promotion в Дубае и получит 9 рейтинговых очков
Российский игрок Александр Халанский не смог победить в турнире серии FIP Promotion в Дубае.
Халанский и его партнер из Испании Мануэль Рокафорт (192-я ракетка мира) уступили со счетом 2:6, 2:6 первой сеяной паре турнира – Серджио Икардо и Франсиско Хурадо Сосе.
Таким образом, Халанский и Рокафорт получат по 9 рейтинговых очков, а их соперники – по 15.
Призовой фонд турнира составлял 5 тысяч евро.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости