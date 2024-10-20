Халанский проиграл в финале FIP Promotion в Дубае и получит 9 рейтинговых очков

Российский игрок Александр Халанский не смог победить в турнире серии FIP Promotion в Дубае.

Халанский и его партнер из Испании Мануэль Рокафорт (192-я ракетка мира) уступили со счетом 2:6, 2:6 первой сеяной паре турнира – Серджио Икардо и Франсиско Хурадо Сосе.

Таким образом, Халанский и Рокафорт получат по 9 рейтинговых очков, а их соперники – по 15.

Призовой фонд турнира составлял 5 тысяч евро.