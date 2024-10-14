Тренер сборной Испании про Аргентину на ЧМ: «Стремление к мести абсолютно нормально. Я говорю про здоровую месть»

Тренер сборной Испании Хуанхо Гутьеррес поделился ожиданиями от предстоящего командного чемпионата мира, который пройдет с 28 октября по 2 ноября в Катаре.

«Мы реалисты. Мы весь год живем паделом, играем, следим и прекрасно знаем уровень команд, с которыми нам предстоит встретиться.

Сейчас, к сожалению, падел не так глобален, чтобы появились сборные с таким опытом, как у Аргентины и Испании.

Что касается нашего противостояния с Аргентиной [которая выиграла последний ЧМ] – стремление к мести абсолютно нормально для спорта. Я говорю про здоровую месть», – отметил тренер Испании.

Напомним, что в финальной части чемпионата мира-2024 участвуют 16 сборных: Аргентина, Испания, Бельгия, Бразилия, Чили, Франция, Италия, Мексика, Нидерланды, Парагвай, Португалия, Катар, Швеция, ОАЭ, Уругвай, США.