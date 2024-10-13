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Тренер сборной Испании: «Леброн едет на ЧМ играть слева»

Тренер сборной Испании по паделу Хуанхо Гутьеррес рассказал, почему на чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 28 октября по 2 ноября, мы вряд ли увидим воссоединение Хуана Леброна и Алехандро Галана. 

«К счастью, Леброн может играть на обеих сторонах. Но сейчас он приедет в сборную играть слева.

Возможно ли воссоединение с Галаном? Ничего нельзя исключать на чемпионате мира, где собираются игроки такого высокого уровня и которые так давно знают друг друга. Но повторюсь: Хуан Леброн приходит в сборную, чтобы играть слева.

Может ли ЧМ наладить их отношения? Во-первых, я не думаю, что все так плохо, как кажется. Оба говорили мне, что для них не будет проблемой жить вместе и представлять одну команду. Але и Хуан всегда демонстрировали огромную готовность выступать за страну.

Считаю, что чемпионат мира положительно скажется на обоих, он им поможет. Такие турниры, как чемпионат мира, когда вы играете за свою страну, всегда помогают спортсменам. Весьма вероятно, что такой турнир поможет преодолеть неровности в отношениях.

Такие ситуации сильного стресса позволяют начать все с нуля. Я ни разу не видел, чтобы крупный турнир ухудшил или не помог преодолеть плохой момент сезона. Такие соревнования наполняют энергией», – сказал Гутьеррес. 

Напомним, что Але Галан и Хуан Леброн объявили о распаде пары в марте. 

Опубликовано: Sports
Источник: El Mundo Deportivo
падел
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