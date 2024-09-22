Чинготто и Галан допустили в два раза больше невынужденных ошибок, чем Коэльо и Тапия

Появилась детализированная статистика финала турнира Premier Padel P2 в Вальядолиде.

Агустин Тапия и Артуро Коэльо победили Федерико Чинготто и Алехандро Галана в трех сетах – 6:4, 4:6, 6:3.

Тапия и Коэльо выиграли 99 мячей, Чинготто и Галан – 93, причем у проигравшей пары больше активно выигранных мячей – 54 против 45.

Однако у Чинготто и Галана в два раза больше невынужденных ошибок – 35 против 17 у Тапии и Коэльо.

У Чинготто 17 невынужденных ошибок, у Галана – 18.