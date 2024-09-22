Триай Понс / Фернандес Санчес победили 1-ю пару мира – Санчес Фальяду и Хосемарию Мартин
Чемпионками турнира Premier Padel P2 в Вальядолиде стали Хемма Триай Понс и Клаудия Фернандес Санчес.
Вторая пара мирового рейтинга победила лидеров общего зачета – испанок Санчес Фальяда / Хосемария Мартин.
Победа была достигнута за 1 час и 21 минуту в двух сетах – 6:3, 6:2.
Опубликовано: Sports
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