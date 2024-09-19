«Москва-2024». Мужчины. Халанский проиграл в 1/4 финала – и другие результаты
На международном турнире «Москва-2024» закончилась стадия 1/4 финала.
Единственный представитель России в четвертьфинале – Александр Халанский – вместе со своим партнером Энцо Йенсеном проиграл аргентинцам Игнасио Пьотто и Кристиану Херману Гутьерресу.
Остальные представители России вылетели на стадии 1/8 финала.
Результаты 1/4 финала:
🇪🇸 Эстебан / Фернандес – 🇪🇸 Санчес / Дьестро – 4:6, 2:6
🇪🇸 Кабеса / Ронко – 🇪🇸 Гвимет / Аймениш – 3:6, 7:5, 6:0
🇦🇷🇵🇾 Альеманди / Абуд – 🇪🇸🇦🇷 Юсте / Лакамойре – 6:3, 3:6, 6:2
🇷🇺🇮🇹 Халанский / Йенсен – 🇪🇸🇦🇷 Пьотто / Гутьеррес – 0:6, 3:6.
Полуфиналы пройдут в пятницу, 20 сентября.
Опубликовано: Sports
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