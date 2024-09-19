Халанский, Неизвестная, Служителева/Васильева, Овсянникова/Сидорова и Юмашева/Киреева – в 1/4 финала «Москва-2024»
На международном турнире «Москва-2024» закончилась стадия 1/8 финала.
По итогам первой стадии в четвертьфинал вышли три полностью российские пары и две пары, где Россию представляет один игрок.
В 1/4 финала сыграют:
• Юмашева / Киреева
• Служителева / Васильева
• Овсянникова / Сидорова
• Неизвестная / Сильван
• Халанский / Йенсен
Мужская сетка, результаты 1/8 финала:
🇦🇷🇵🇾 Аллеманди / Абуд – 🇷🇺 Кузнецов / Матус – 6:1, 6:0
🇪🇸 Кабеса / Ронко – 🇪🇸 Молина / Ибаррола – 6:2, 6:2
🇪🇸🇦🇷 Юсте / Лакамойре – 🇪🇸 Инса / Ароми – 6:4, 6:4
🇷🇺🇪🇸 Меркулов / Носкезе – 🇪🇸 Эстебан / Фернандес – 4:6, 2:6
🇪🇸🇦🇷 Пьотто / Гутьеррес – 🇪🇸 Мартинес / Альяга – 6:7, 4:6
🇪🇸 Гвимет / Аймениш – 🇷🇺🇦🇷 Пудовкин / Кордоба – 6:1, 6:2
🇷🇺🇮🇹 Халанский / Йенсен – 🇪🇸 Клементе / Атенсиа – 6:0, 6:3
🇪🇸 Санчес / Дьестро – 🇷🇺 Иванов / Томайдис – 6:1, 6:3
Женская сетка, результаты 1/8 финала:
🇪🇸 Галан / Виллальба – 🇷🇺 Данько / Нарциссова – 6:0, 6:1
🇷🇺 Чиркова / Алай – 🇷🇺 Юмашева / Киреева – 2:6, 3:6
🇦🇷Суарес / Абрегу – 🇷🇺Служителева / Васильева – 4:6, 2:6
🇪🇸 Молина / Альмендрос – 🇦🇷 Алькарас / Реборедо – 6:1, 6:1
🇫🇷🇪🇸 Детривьер / Фассио – 🇷🇺 Мехтиева / Мехтиева – 6:0, 6:0
🇷🇺 Туленкова / Антипова – 🇷🇺 Овсянникова / Сидорова – 2:6, 0:6
🇪🇸🇮🇹 Кастильон / Вано – 🇷🇺 Никитина / Кириллова – 6:2, 6:1
🇪🇸 Перес / Майораль – 🇷🇺🇪🇸 Неизвестная / Сильван – 1:6, 6:3, 4:6
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