Халанский, Неизвестная, Служителева/Васильева, Овсянникова/Сидорова и Юмашева/Киреева – в 1/4 финала «Москва-2024»

На международном турнире «Москва-2024» закончилась стадия 1/8 финала.

По итогам первой стадии в четвертьфинал вышли три полностью российские пары и две пары, где Россию представляет один игрок.

В 1/4 финала сыграют:

• Юмашева / Киреева

• Служителева / Васильева

• Овсянникова / Сидорова

• Неизвестная / Сильван

• Халанский / Йенсен

Мужская сетка, результаты 1/8 финала:

🇦🇷🇵🇾 Аллеманди / Абуд – 🇷🇺 Кузнецов / Матус – 6:1, 6:0

🇪🇸 Кабеса / Ронко – 🇪🇸 Молина / Ибаррола – 6:2, 6:2

🇪🇸🇦🇷 Юсте / Лакамойре – 🇪🇸 Инса / Ароми – 6:4, 6:4

🇷🇺🇪🇸 Меркулов / Носкезе – 🇪🇸 Эстебан / Фернандес – 4:6, 2:6

🇪🇸🇦🇷 Пьотто / Гутьеррес – 🇪🇸 Мартинес / Альяга – 6:7, 4:6

🇪🇸 Гвимет / Аймениш – 🇷🇺🇦🇷 Пудовкин / Кордоба – 6:1, 6:2

🇷🇺🇮🇹 Халанский / Йенсен – 🇪🇸 Клементе / Атенсиа – 6:0, 6:3

🇪🇸 Санчес / Дьестро – 🇷🇺 Иванов / Томайдис – 6:1, 6:3

Женская сетка, результаты 1/8 финала:

🇪🇸 Галан / Виллальба – 🇷🇺 Данько / Нарциссова – 6:0, 6:1

🇷🇺 Чиркова / Алай – 🇷🇺 Юмашева / Киреева – 2:6, 3:6

🇦🇷Суарес / Абрегу – 🇷🇺Служителева / Васильева – 4:6, 2:6

🇪🇸 Молина / Альмендрос – 🇦🇷 Алькарас / Реборедо – 6:1, 6:1

🇫🇷🇪🇸 Детривьер / Фассио – 🇷🇺 Мехтиева / Мехтиева – 6:0, 6:0

🇷🇺 Туленкова / Антипова – 🇷🇺 Овсянникова / Сидорова – 2:6, 0:6

🇪🇸🇮🇹 Кастильон / Вано – 🇷🇺 Никитина / Кириллова – 6:2, 6:1

🇪🇸 Перес / Майораль – 🇷🇺🇪🇸 Неизвестная / Сильван – 1:6, 6:3, 4:6