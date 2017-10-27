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    На Паралимпийские игры в Пхенчхане продано 457 билетов

    Теги Паралимпийские игры Пхенчхан-2018

    Представитель Демократической партии Южной Кореи Чо Сун Лэ сообщил о том, что на Паралимпийские игры в Пхенчхане-2018 продано 457 билетов.

    На данный момент из 223 353 билетов, поступивших в продажу, организаторам удалось реализовать только 0,2%.

    Меньше всего билетов — 37 из 40 071 запланированных — было продано на керлинг на колясках. Самый высокий показатель продаж у церемонии открытия Пралимпиады (191 билет из 20 032).

    На Олимпийские игры продано 25,8% билетов, что также является рекордно низким показателем. 

    Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля, Паралимпийские игры – с 9 по 18 марта. 

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