На Паралимпийские игры в Пхенчхане продано 457 билетов

Представитель Демократической партии Южной Кореи Чо Сун Лэ сообщил о том, что на Паралимпийские игры в Пхенчхане-2018 продано 457 билетов.

На данный момент из 223 353 билетов, поступивших в продажу, организаторам удалось реализовать только 0,2%.

Меньше всего билетов — 37 из 40 071 запланированных — было продано на керлинг на колясках. Самый высокий показатель продаж у церемонии открытия Пралимпиады (191 билет из 20 032).

На Олимпийские игры продано 25,8% билетов, что также является рекордно низким показателем.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля, Паралимпийские игры – с 9 по 18 марта.