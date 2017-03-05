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    Норвежцы впервые за 47 лет осталась без личного золота ЧМ в биатлоне и лыжных видах

    Теги лыжные гонки чемпионат мира горные лыжи сборная Норвегии сборная Норвегии жен ЧМ-2017

    Впервые за 47 лет мужская сборная Норвегии осталась без личного золота на чемпионатах мира по биатлону и лыжным видам спорта.

    Последний раз норвежцы не побеждали на главных стартах планеты в 1970 году.

    На чемпионате мира по биатлону Йоханнес Бо завоевал три серебра в личных гонках, Уле Эйнар Бьорндален стал третьим в пасьюте. Горнолыжник Кьетиль Янсруд проиграл первом месту в супергигантском слаломе на чемпионате мира в Санкт-Морице 0,45 секунды.

    Сегодня завершился чемпионат мира по лыжным видам, в заключительной гонке турнира – масс-старте на 50 км «коньком» – лучшим из норвежцев стал Мартин Йонсруд Сундбю, показавший 5-е время.

    Отметим, что норвежцы выиграли золото в эстафетной гонке, а женская сборная по лыжным гонкам одержала 6 из 6 побед на чемпионате мира в Лахти.

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