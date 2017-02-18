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    Лыжи. Кубок мира. Клэбо победил в коньковом спринте, Крог – 2-й, Устюгов – 3-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Никита Крюков сборная Швеции сборная Италии Петтер Нортуг сборная Канады Андрей Парфенов Дарио Колонья Антон Гафаров сборная Швейцарии Александр Панжинский Мартин Йонсруд Сундбю Эйрик Брансдал Теодор Петерсон спринт Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Финн Хоген Крог Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Синдре Бьорнестад Скар Йоханнес Клэбо Ховард Сулос Таугбол

    Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в эстонском Отепя прошел мужской спринт свободным стилем. Первую победу в карьере одержал норвежец Йоханнес Клэбо. Россиянин Сергей Устюгов стал третьим.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Отепя, Эстония

    Мужчины

    Спринт, свободный стиль

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.06,53
    2. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 0,60
    3. Сергей Устюгов (Россия) – 1,00
    4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 4,77
    5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 15,53
    6. Ховард Сулос Таугбол (Норвегия) – 32,94
    7. Калле Халварссон (Швеция)…
    10. Эйрик Брансдал (Норвегия)…
    15. Алекс Харви (Канада)
    16. Петтер Нортуг (Норвегия)
    17. Глеб Ретивых (Россия)…
    20. Андрей Парфенов (Россия)…
    33. Антон Гафаров (Россия)
    34. Никита Крюков (Россия)…
    36. Александр Панжинский (Россия)…
    45. Дарио Колонья (Швейцария)

    Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – не финишировал.

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