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    МПК не разрешил российским паралимпийцам участвовать в квалификации Пхенчхана-2018

    Теги Пхенчхан-2018 ПКР МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен

    Международный паралимпийский комитет (МПК) не разрешил российским паралимпийцам участвовать в квалификации Пхенчхана-2018.

    «ПКР получен ответ от МПК за подписью президента МПК Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях с нашей стороны.

    В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам исполкома МПК. Исполком МПК рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в Бонне. После обсуждения этого вопроса исполком МПК принял решение отклонить предложения ПКР», – сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР).

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