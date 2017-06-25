Всемирная федерация тхэквондо сменила название из-за схожести аббревиатуры с ругательством WTF

Всемирная федерация тхэквондо (WTF) сменила название из-за схожести аббревиатуры с известным ругательством.

Теперь организация называется World Taekwondo или Всемирное тхэквондо.

Аббревиатура WTF часто используется в интернет-сленге и примерно переводится как «Какого черта?»

«Сегодня важный день для нашей федерации. В таком сложном мире мы должны эволюционировать и идти в ногу со временем, принимая во внимание традиции современной аудитории. В этот цифровой век акроним нашей федерации имеет негативное значение, никак не связанное с деятельностью организации. Именно поэтому мы посчитали важным сменить название», – рассказал президент федерации Чу Чхон Вон.