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    Всемирная федерация тхэквондо сменила название из-за схожести аббревиатуры с ругательством WTF

    Теги тхэквондо Чу Чхон Вон Всемирная федерация тхэквондо

    Всемирная федерация тхэквондо (WTF) сменила название из-за схожести аббревиатуры с известным ругательством.

    Теперь организация называется World Taekwondo или Всемирное тхэквондо.

    Аббревиатура WTF часто используется в интернет-сленге и примерно переводится как «Какого черта?»

    «Сегодня важный день для нашей федерации. В таком сложном мире мы должны эволюционировать и идти в ногу со временем, принимая во внимание традиции современной аудитории. В этот цифровой век акроним нашей федерации имеет негативное значение, никак не связанное с деятельностью организации. Именно поэтому мы посчитали важным сменить название», – рассказал президент федерации Чу Чхон Вон.

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