«Вуэльта». 6-й этап. Поляк Марчински одержал победу, Закарин – 20-й
24 августа состоялся 6-й этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проехали среднегорный маршрут. Победу одержал поляк Томаш Марчински.
«Вуэльта»
6-й этап
Вила-Реаль – Сагунт, Испания
204,4 км
1. Томаш Марчински (Польша) – 4.47,02
2. Павел Полянски (Польша) – то же время
3. Энрик Мас (Испания)
4. Луис Леон Санчес (Испания) – 0,08
5. Ян Поланц (Словения)
6. Уоррен Баргиль (Франция) – 0,26...
8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
9. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...
12. Николас Роч (Ирландия, BMC)
13. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
15. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)...
17. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
18. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)...
20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)
21. Майкл Вудс (Канада, Cannondale)
22. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)...
25. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,43...
28. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
44. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
59. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 6,52...
87. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 12,31...
119. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)...
149. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 17,40
Общий зачет
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 22.54,38
2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,11
3. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 0,13
4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 0,27
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,36
6. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,40
7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,49
8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,50
9. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 1,13
10. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,26
11. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 1,28
12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,40...
24. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,10...
31. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 8,03...
78. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 28,45...
84. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 32,14...
178. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.00,09
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