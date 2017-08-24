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    «Вуэльта». 6-й этап. Поляк Марчински одержал победу, Закарин – 20-й

    Теги велошоссе результаты Астана Альберто Контадор Вуэльта Винченцо Нибали Луис Леон Санчес Katusha-Alpecin Николас Роч Максим Бельков Тиджей Ван Гардерен Кристофер Фрум Ильнур Закарин Сергей Чернецкий Уоррен Баргиль Фабио Ару Вилко Кельдерман Ромен Барде Адам Йейтс Эстебан Чавес Саймон Йейтс Ян Поланц Матвей Мамыкин Павел Полянски Майкл Вудс Давид де ла Крус Энрик Мас Томаш Марчински

    24 августа состоялся 6-й этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проехали среднегорный маршрут. Победу одержал поляк Томаш Марчински.

    «Вуэльта»

    6-й этап

    Вила-Реаль – Сагунт, Испания

    204,4 км

    Профиль/Карта

    1. Томаш Марчински (Польша) – 4.47,02
    2. Павел Полянски (Польша) – то же время
    3. Энрик Мас (Испания)
    4. Луис Леон Санчес (Испания) – 0,08
    5. Ян Поланц (Словения)
    6. Уоррен Баргиль (Франция) – 0,26...
    8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
    9. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...
    12. Николас Роч (Ирландия, BMC)
    13. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
    15. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)...
    17. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)
    18. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)...
    20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)
    21. Майкл Вудс (Канада, Cannondale)
    22. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)...
    25. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,43...
    28. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...
    44. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...
    59. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 6,52...
    87. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 12,31...
    119. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)...
    149. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 17,40

    Общий зачет

    1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 22.54,38
    2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,11
    3. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 0,13
    4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 0,27
    5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,36
    6. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,40
    7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,49
    8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,50
    9. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 1,13
    10. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,26
    11. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 1,28
    12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,40...
    24. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,10... 
    31. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 8,03...
    78. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 28,45...
    84. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 32,14...
    178. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.00,09

    Составы всех команд на «Вуэльту-2017»

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