«Вуэльта». 6-й этап. Поляк Марчински одержал победу, Закарин – 20-й

24 августа состоялся 6-й этап многодневки «Вуэльта». Гонщики проехали среднегорный маршрут. Победу одержал поляк Томаш Марчински.

«Вуэльта»

6-й этап

Вила-Реаль – Сагунт, Испания

204,4 км

Профиль/Карта

1. Томаш Марчински (Польша) – 4.47,02

2. Павел Полянски (Польша) – то же время

3. Энрик Мас (Испания)

4. Луис Леон Санчес (Испания) – 0,08

5. Ян Поланц (Словения)

6. Уоррен Баргиль (Франция) – 0,26...

8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)

9. Фабио Ару (Италия, «Астана»)...

12. Николас Роч (Ирландия, BMC)

13. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...

15. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott)...

17. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida)

18. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb)...

20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin)

21. Майкл Вудс (Канада, Cannondale)

22. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo)...

25. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,43...

28. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)...

44. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC)...

59. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 6,52...

87. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 12,31...

119. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)...

149. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 17,40

Общий зачет

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 22.54,38

2. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – 0,11

3. Николас Роч (Ирландия, BMC) – 0,13

4. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) – 0,27

5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,36

6. Давид де ла Крус (Испания, Quick-Step Floors) – 0,40

7. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 0,49

8. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 0,50

9. Майкл Вудс (Канада, Cannondale) – 1,13

10. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,26

11. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – 1,28

12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1,40...

24. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – 3,10...

31. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 8,03...

78. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha-Alpecin) – 28,45...

84. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 32,14...

178. Максим Бельков (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.00,09





Составы всех команд на «Вуэльту-2017»