«Критериум Дофине». 8-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 3600 м и финишем в подъем первой категории
15 июня пройдет заключительный этап веломногодневки «Критериум Дофине».
«Критериум Дофине»
8-й этап
Валь-д’Арк – Плато-дю-Мон-Сени, Франция
133,3 км
Начало – 14:30 по московскому времени.
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 25.44,58
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 1,01
3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,21
4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 4,11
5. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 5,55
6. Поль Сейшас (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 6,50
7. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 7,18
8. Бен Талетт (Великобритания, Visma | Lease a Bike) – 7,24
9. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 7,41
10. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 7,43
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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