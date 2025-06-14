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«Критериум Дофине». 8-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 3600 м и финишем в подъем первой категории

15 июня пройдет заключительный этап веломногодневки «Критериум Дофине».

«Критериум Дофине»

8-й этап

Валь-д’Арк – Плато-дю-Мон-Сени, Франция

133,3 км

Профиль/Карта

Начало – 14:30 по московскому времени.

Общий зачет (после 7-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 25.44,58

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 1,01

3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2,21

4. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 4,11

5. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 5,55

6. Поль Сейшас (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 6,50

7. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 7,18

8. Бен Талетт (Великобритания, Visma | Lease a Bike) – 7,24

9. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 7,41

10. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 7,43

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Критериум Дофине
велошоссе
результаты
Маттео Йоргенсон
Энрик Мас
Бен Талетт
logoЙонас Вингегор
Карлос Родригес
Пол Сейшас
Флориан Липовиц
Тобиас Халланд Йоханнессен
logoТадей Погачар
logoРемко Эвенепул
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