Спортс’’ представит исследование спортивной аудитории на конференции AdIndex City 2025

Конференция AdIndex City 2025 пройдет 26 июня в Москве.

26 июня директор по новому бизнесу Спортса’’ Александр Бушмакин выступит на конференции AdIndex City 2025 и представит исследование, которое было подготовлено совместно с Signal (part of ONY). В центре внимания – интересы, культура боления, выбор кумиров и команд, отношение к рекламе и медиа. Исследование охватит три поколения болельщиков: Z (18-24), Y (25-44) и X (45+).

AdIndex City пройдет 26 июня, соберет свыше 2000 рекламщиков, маркетологов и медиаменеджеров и отметит 20-летие издания. В числе других спикеров – директор по маркетингу Wildberries & Russ Наталья Пейсахович, директор «Авито Реклама» Яков Пейсахзон, Head of Digital «Юнилевер» Александр Щипанов, президент Media Instinct Group Алексей Бахтеров и другие спикеры.

26 июня регистрация на конференцию стартует в 10:00. Деловая программа – с 11:00 до 18:30. Старт юбилейного торжества в честь 20 годовщины AdIndex – в 19.00.

Подробности сможете найти на официальном сайте конференции.