Российским спортсменам гарантировали участие в Играх будущего-2025, которые пройдут в ОАЭ

Организаторы Игр будущего-2025 в ОАЭ гарантировали участие россиян в турнире.

Об этом сообщил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

Первые Игры будущего прошли с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта.

«Международная федерация уже анонсировала проведение Игр будущего в ОАЭ в 2025 году, мы к этому никакого отношения не имеем.

К нам за помощью в организации пока никто не обращался, мы рассказали, что готовы поделиться опытом, были контакты на самом высоком уровне, у нас есть персонал, все технологии.

Они сказали, что это очень интересно, сейчас принимается решение с международной федерацией о формате проведения. Конечно, есть гарантии, что российские спортсмены будут там участвовать.

Мы рассказывали арабской стороне, что российские спортсмены должны участвовать с национальной символикой, флагом, гимном, со всем остальным.

По четырем дисциплинам уже проводятся региональные соревнования в России, и не только в нашей стране, еще в 46. Будет система отбора через квалификацию.

По некоторым дисциплинам будет прямое приглашение. Но это в ОАЭ должны решать, все методологии уже у них. До конца октября они должны выяснить все детали контракта по формату турнира», – сказал Столяров.