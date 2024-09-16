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  • Стала известна деловая программа форума «Спорт. Бизнес. Конгресс». В нее войдут панельные дискуссии, кейс-сессии и специальные форматы
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Стала известна деловая программа форума «Спорт. Бизнес. Конгресс». В нее войдут панельные дискуссии, кейс-сессии и специальные форматы

26-27 сентября в Москве, в Универсальном спортивном зале «Дружба», пройдет «Спорт Бизнес Конгресс». Событие охватит два ключевых направления – инфраструктуру и маркетинг.

Двухдневная программа конгресса поделена на два основных формата – выставку и конференцию. Кроме того, на форуме будет работать бизнес-клуб – коммуникационная площадка для прямого общения закупщиков с поставщиками. Для участников мероприятия также организуют бизнес-экскурсии на ведущие спортивные объекты столицы.

Участие в деловой программе даст возможность погрузиться в актуальные тренды, обсудить проблемы и узнать о лучших практиках в области спорта и предпринимательства.

В конгрессе в роли спикеров примут участие: Леонид Рапопорт (министр физической культуры и спорта Свердловской области), Владимир Леонов (министр спорта Республики Татарстан), Ольга Торубарова (министр спорта Республики Крым), Денис Петровский (министр спорта Красноярского края), Ирина Винер (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики), Никита Нагорный (президент всероссийской федерации фиджитал спорта и олимпийский чемпион), Никита Мазепин (автогонщик, председатель совета фонда «Мы выступаем как один»), Игорь Строляров (руководитель проекта «Игры Будущего»), Светлана Хоркина (президент Ассоциации спортивных клубов по спортивной гимнастике), Мария Киселева (руководитель Театра на воде и Центра синхронного плавания), Илона Корстин (генеральный директор Единой Лиги ВТБ), Илья Авербух (продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий), Денис Лагутин (директор по маркетинговым коммуникациям Спортса»), Михаил Антипин (генеральный директор Quberten), Павел Поплевин (генеральный директор SportNoise), Константин Клюшев (учредитель агентства DoubleDouble), Артем Небылицин (директор Студии Визуальных Решений), Евгений Коврин (генеральный директор Спортса»), Владимир Стогниенко (шеф-редактор «Okko Спорт»).

Организаторы предлагают набор форматов, среди которых есть как дискуссионные, так и прикладные – участники смогут не только обсудить, но и найти решения для своих бизнес-задач прямо во время конгресса.

Состав деловой программы:

1) Панельные дискуссии;

2) Кейс-сессии;

3) Специальные форматы.

Зарегистрироваться в качестве гостя можно тут, а приобрести билет делегата – тут.

Опубликовано: Sports
бизнес
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