Дмитрий Чернышенко: «У «Игр Будущего» уже 2,2 миллиарда просмотров. Это говорит о том, что с форматом угадали, и проект состоялся»

Число просмотров соревнований «Игр Будущего» достигло 2,2 миллиарда.

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«На сегодня я получаю сводки, примерно 2,2 млрд уже просмотров. Говорит о том, что с форматом угадали, и действительно этот проект состоялся», – сообщил Чернышенко.

«Формат фиджитал-соревнований начали проводить уже в 63 странах. Мы дарим этот формат миру.

Это значит, что мы не конкурируем с каким-то традиционным спортом, а существенно расширяем аудиторию. По сути дела, мы вовлекаем аудиторию и в традиционный спорт, и в киберспорт», – добавил вице-премьер.

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях.

Турнир проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 объектах в Казани и Сочи.