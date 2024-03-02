Дмитрий Чернышенко: «У «Игр Будущего» уже 2,2 миллиарда просмотров. Это говорит о том, что с форматом угадали, и проект состоялся»

Теги Дмитрий Чернышенко Игры Будущего Прочие

Число просмотров соревнований «Игр Будущего» достигло 2,2 миллиарда.

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«На сегодня я получаю сводки, примерно 2,2 млрд уже просмотров. Говорит о том, что с форматом угадали, и действительно этот проект состоялся», – сообщил Чернышенко.

«Формат фиджитал-соревнований начали проводить уже в 63 странах. Мы дарим этот формат миру.

Это значит, что мы не конкурируем с каким-то традиционным спортом, а существенно расширяем аудиторию. По сути дела, мы вовлекаем аудиторию и в традиционный спорт, и в киберспорт», – добавил вице-премьер.

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях.

Турнир проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 объектах в Казани и Сочи. 

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35 комментариев
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В итоге могут посмотреть и более 100 миллиардов!
+45
-1
+44
Главное, чтоб 1 триллион просмотров у интервью Такеру Карлсону не обогнали.
+34
-3
+31
Кто-то реально смотрел ?
+31
0
+31
Ответ Spartachh
В итоге могут посмотреть и более 100 миллиардов!
Это по самым скромным оценкам...)
+16
0
+16
А когда они начинаются?
+10
0
+10
Игры посмотрело 146% населения нашей планеты
+10
0
+10
Ответ Spartachh
В итоге могут посмотреть и более 100 миллиардов!
И это только в этой Вселенной !!!
+9
0
+9
Ответ E V
Кто-то реально смотрел ?
спросите хотя бы в России на улицах. Хоть один из тысячи скажет что это?
+9
0
+9
Класс, а чё это?
+7
0
+7
Статистику просмотрров ведут те же люди, что на ска арене собирают данные о рекордах
+7
0
+7
Через неделю не вспомнит никто.
+6
0
+6
Вроде слежу за спортом, но не слышал о таких удивительных соревнованиях. Старость наверное....
+5
0
+5
Инфа 146%.
+3
0
+3
Не интересно
+2
0
+2
Ответ Spartachh
В итоге могут посмотреть и более 100 миллиардов!
А скорость, я на спидометр глянул, скорость! Семисть километров… вот… в час! Или в полчаса ли? Нет — в час! в час или в полвторого!☝️👏👏👏
+2
0
+2
Я один не втыкаю что за игры такие?
+2
0
+2
Как они считают эти просмотры? На твиче 200 человек на мультистриме в среднем.
Норм зрителей было только на доте и то на трансляции Никса 30000-50000, если бы его стрим не купили, то совсем грустно было бы.
+2
0
+2
А чего так "скромно", их же лучший друг физкультурников лично открывал? Цифра - всего лишь четверть от населения Земли, даже если не уникальные пользователи. Что-что, а с количеством просмотров давно научились работать.
+2
0
+2
Кто-то тут смотрел эти игры?)
Цифра конечно доставляет))))
Чисто по-питерски))
Стадион вмещает 22300, напишем 48 миллиардов на трибунах)))
Так и тут))
+2
-1
+1
Ответ Sarumian
И это только в этой Вселенной !!!
Пока только на спутниках Сатурна. Но через 4 года трансляция доберется до Альфы Центавры - вот там просмотры действительно серьезные повалят.
+1
0
+1
я уж не знаю, что же спасет этот мир
+1
0
+1
Ответ E V
Кто-то реально смотрел ?
нет, конечно
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Мужчина, проснитесь, вы...
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Каждым зрителем?
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Ответ Ivan Ivanych
Игры посмотрело 146% населения нашей планеты
Вы бы поинтересовались цифрой населения нашей планеты, что ли... Речь идет о просмотре не одной, но различных трансляций.
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Это новый сериал? Продолжение Голодных игр?
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Если хвастаться, то у меня - достоинство мужское 49,5 см. Погнали, кто больше.
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Надо спросить у ВЦИОМ они точно знают сколько!
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Я тоже попробовал посмотреть это, так что мой просмотр засчитан. Лютейший бред.
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Клоуны "придумали" лазер таг, баскетбол 3 на 3, хоккей 3 на 3, весь кибер - спорт и т.д.
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