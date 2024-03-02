Дмитрий Чернышенко: «У «Игр Будущего» уже 2,2 миллиарда просмотров. Это говорит о том, что с форматом угадали, и проект состоялся»
Число просмотров соревнований «Игр Будущего» достигло 2,2 миллиарда.
Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«На сегодня я получаю сводки, примерно 2,2 млрд уже просмотров. Говорит о том, что с форматом угадали, и действительно этот проект состоялся», – сообщил Чернышенко.
«Формат фиджитал-соревнований начали проводить уже в 63 странах. Мы дарим этот формат миру.
Это значит, что мы не конкурируем с каким-то традиционным спортом, а существенно расширяем аудиторию. По сути дела, мы вовлекаем аудиторию и в традиционный спорт, и в киберспорт», – добавил вице-премьер.
«Игры Будущего» – международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях.
Турнир проходит с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 объектах в Казани и Сочи.
Норм зрителей было только на доте и то на трансляции Никса 30000-50000, если бы его стрим не купили, то совсем грустно было бы.
Цифра конечно доставляет))))
Чисто по-питерски))
Стадион вмещает 22300, напишем 48 миллиардов на трибунах)))
Так и тут))