В Музее «Динамо» прошли «Снежные игры» для детей и их родителей

В Музее «Динамо» прошло мероприятие для детей и их родителей в необычной, но невероятно очаровательной локации. Генеральный директор музея Наталья Малинова устроила для больших и маленьких гостей «Снежные игры». Насыщенная программа включала лыжные гонки, снежный баскетбол и творческие мастер-классы. Меню фуршета было разработано в советском стиле, что привело в восторг как взрослых, так и маленьких гурманов. Пока дети наслаждались всеми праздничными активностями, их родители отдыхали в зоне кафе и на веранде, обсуждая новогодние хлопоты и планы, спортивные и не очень, на предстоящий отпуск.

Праздник в Музее «Динамо» посетили Катерина Земская, Юлия Годунова, Юлия и Артем Акимовы с дочками, Артур Далалоян, Мария Виноградова, Юлия Татарская, Ксения Соловьева,Оксана Он, Виктория Манасир с сыном, Маргарита Лиева с дочкой, Петр Лидов-Петровский, Евгения Левшицкая, Даша Коробова, Юлия Коломиец, Мари Коберидзе, Мария Китаева с детьми, Моника Абнер с семьей, Алла Акперова с дочкой, Мария Брайнс, Дмитрий и Кристина Викулины с детьми, Мария Половинкина, Марика Кравцова с дочкой.