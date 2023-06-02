10 и 11 июня в Москве пройдет фестиваль Locals Only 2023

Теги натив музыка Прочие

Locals Only – фестиваль современной музыки, экстремальных видов спорта, общения и активного отдыха. 

В этому году Locals Only делает акцент на музыкальной составляющей, которая включает в себя несколько направлений: рок, панк, панк-рок, метал. 

Line-up этого года возглавят:  «Три дня дождя», МУККА, «Папин Олимпос», RAM & KOMMO, «КОСМОНАВТОВ НЕТ», «Заточка», метал-группа NEVERLOVE, «СА:МИ», «ПОЛ ПУНШ», «Щенки» и многие другие.

На протяжении двух дней, 10 и 11 июня, на фестивале будут организованы лаунж-зоны, активности от партнёров, а также, фуд-корт, на котором будут представлены различные направления стрит-фуда.

Приобрести билеты и узнать подробности можно на официальном сайте фестиваля.

Опубликовал Sports.ru

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