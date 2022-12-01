Названы лучшие триатлеты сезона-2022 рейтинга IRONSTAR

24 ноября в Москве состоялось награждение победителей ежегодного рейтинга ALL STARS.

Рейтинг формируется по итогам результатов всех участников гонок IRONSTAR в 2022 году. Лучшие из лучших среди мужчин и женщин определяются в абсолютном зачете и возрастных группах в категориях «триатлон» и «плавание». Также награждаются три абсолютные победительницы в рейтинге женских забегов IRONLADY.

Генеральным партнером церемонии выступил «Газпромбанк Премиум». Также во время вечера организаторы анонсировали календарь соревнований следующего года, куда вошли новые локации – Екатеринбург и Нижний Новгород.

Победители:

Триатлон. Мужчины

1 место: Александр Кузьмин

2 место: Александр Белозеров

3 место: Сергей Касаткин

Триатлон. Женщины

1 место: Рада Дэй

2 место: Екатерина Гаврилова

3 место: Светлана Ушакова

Плавание. Мужчины

1 место: Роман Умяров

2 место: Александр Лихкун

3 место: Александр Шемяков

Плавание. Женщины

1 место: Елена Сидоркова

2 место: Татьяна Акопян

3 место: Екатерина Радаева

IRONLADY

1 место: Наталья Чифтджи

2 место: Надежда Анфимова

3 место: Екатерина Гудожникова