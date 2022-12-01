Названы лучшие триатлеты сезона-2022 рейтинга IRONSTAR
24 ноября в Москве состоялось награждение победителей ежегодного рейтинга ALL STARS.
Рейтинг формируется по итогам результатов всех участников гонок IRONSTAR в 2022 году. Лучшие из лучших среди мужчин и женщин определяются в абсолютном зачете и возрастных группах в категориях «триатлон» и «плавание». Также награждаются три абсолютные победительницы в рейтинге женских забегов IRONLADY.
Генеральным партнером церемонии выступил «Газпромбанк Премиум». Также во время вечера организаторы анонсировали календарь соревнований следующего года, куда вошли новые локации – Екатеринбург и Нижний Новгород.
Победители:
Триатлон. Мужчины
1 место: Александр Кузьмин
2 место: Александр Белозеров
3 место: Сергей Касаткин
Триатлон. Женщины
1 место: Рада Дэй
2 место: Екатерина Гаврилова
3 место: Светлана Ушакова
Плавание. Мужчины
1 место: Роман Умяров
2 место: Александр Лихкун
3 место: Александр Шемяков
Плавание. Женщины
1 место: Елена Сидоркова
2 место: Татьяна Акопян
3 место: Екатерина Радаева
IRONLADY
1 место: Наталья Чифтджи
2 место: Надежда Анфимова
3 место: Екатерина Гудожникова
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