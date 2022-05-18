Мультиспортивная гонка 4 Islands Swimrun St Petersburg впервые пройдет в городской среде 2 июля 2022 года

4 Islands Swimrun – это проверка твердости характера и силы духа в городских условиях Санкт-Петербурга.

Swimrun не делится на дисциплины, а сочетает в себе бег и плавание, которые сменяют друг друга по ходу дистанции. Оставить у берега ненужную экипировку и сменить мокрый купальник на сухие шорты нельзя – бегать придется в гидрокостюме, а плавать в кроссовках.

Традиционно Swimrun проводятся по пересеченной местности. В 2022 году гонка впервые состоится в городе с характером и историей. Участники побегут по тропинкам и аллеям парковых ансамблей Санкт-Петербурга и проплывут по открытой воде вдоль островов. Предсказать климатические условия невозможно, ведь «погода в Питере меняется с космической скоростью».

Для отчаянных смельчаков мы подготовили дистанцию Endurance длиной в 22 км, 16,7 из которых бег и еще 4,8 км – плавание. А для тех, кто хочет ощутить атмосферу питерской гонки и сохранить силы на следующий год есть дистанция Basic протяженностью 11 км, 8,3 – бег, 2,4 – плавание.

Преодолеть испытание можно в индивидуальном или смешанном зачете (мужчина и женщина), чтобы поддерживать друг друга на всем пути.

Swimrun приглашает на семейную гонку семьи с детьми от 14 лет, где они вместе с родителями преодолевают дистанцию чуть больше 6 км, 5,9 из которых нужно пробежать, а 340 метров – проплыть.

Главная цель проекта 4 Islands Swimrun St.Petersburg – испытать себя в необычном формате состязания на фоне красоты культурной столицы, победить страх и преодолеть любые погодные условия ради достижения цели!