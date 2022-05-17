В Москве на базе клуба Sportstation 27 мая пройдет конференция по вейкбордингу Wakesummit

В Москве состоится профильная конференция, посвященная развитию модного и активно развивающегося вида спорта – вейкбординга. Мероприятие состоится 27 мая на базе клуба Sportstation.

Тема конференции – «Вейкбординг как спорт и как бизнес. Тренды и перспективы отрасли». Экспертные спикеры поднимут основные вопросы этого направления и раскроют возможности вейкбординга не только как спорта, но и как перспективной ниши для построения успешного бизнеса.

Среди гостей – вейк-парки России и СНГ, профессиональные спортсмены, потенциальные инвесторы, производители оборудования, бренды и представители госаппарата.

Конференция – это отличная возможность узнать все самое интересное из уст настоящих профессионалов, обсудить перспективы сотрудничества, заключить сделки, а также провести качественный нетворкинг в мире вейк-бизнес индустрии.

На следующий день после конференции пройдет официальное открытие нового вейк-спота Sportstation в Сокольниках. В программе бесплатные катания, сеты от любимых диджеев Москвы, танцевальные шоу, выступления лучших спортсменов.

Регистрация на конференцию и программа на два дня: https://wakesummit.ru/

Адрес: Новоостаповская улица 5, строение 2.

Сайт: station.club

Телеграм: https://t.me/sportstation_club

ВК: https://vk.com/sportstationclub