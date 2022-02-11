Медали сборной Китая на Олимпиаде-2022 в Пекине

На домашней Олимпиаде китайская сборная наверняка постарается выступить максимально успешно. Китай точно будет бороться за высшие награды в шорт-треке и фигурном катании. Обо всех медалях Китая мы будем информировать здесь.

Зимние Олимпийские игры в Пекине. Все медали сборной Китая

Золото:

Юй Чунью, Фань Кэсинь, У Дацзин, Жэнь Зивэй (шорт-трек, смешанная эстафета)

Цивей Рен (шорт-трек, 1000 м)

Элин Гу (фристайл, женщины, биг-эйр)

Серебро:

Су Имин (сноуборд, слоупстайл)

Веньлон Ли (шорт-трек, 1000 м)

Сюй Мэнтао, Цзя Цзунян, Ци Гуанпу (фристайл, смешанные команды, акробатика)

Бронза: