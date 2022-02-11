Медали сборной Китая на Олимпиаде-2022 в Пекине

На домашней Олимпиаде китайская сборная наверняка постарается выступить максимально успешно. Китай точно будет бороться за высшие награды в шорт-треке и фигурном катании. Обо всех медалях Китая мы будем информировать здесь.
Зимние Олимпийские игры в Пекине. Все медали сборной Китая
Золото:
- Юй Чунью, Фань Кэсинь, У Дацзин, Жэнь Зивэй (шорт-трек, смешанная эстафета)
- Цивей Рен (шорт-трек, 1000 м)
- Элин Гу (фристайл, женщины, биг-эйр)
Серебро:
- Су Имин (сноуборд, слоупстайл)
- Веньлон Ли (шорт-трек, 1000 м)
- Сюй Мэнтао, Цзя Цзунян, Ци Гуанпу (фристайл, смешанные команды, акробатика)
Бронза:
- Янь Вэньган (скелетон)