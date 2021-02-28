Участвовать в забегах и марафонах станет выгоднее со скидкой 10% по картам «Мир»

Платежная система «Мир» и «Беговое сообщество» подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренности закрепили генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев и основатель «Бегового сообщества» Дмитрий Тарасов.

«Беговое сообщество» – организатор Московского Марафона, Московского полумарафона, Ночного забега, СПБ полумарафона «Северная столица» и других стартов. В рамках сотрудничества держатели карт «Мир» смогут получать скидку 10% при оплате участия в мероприятиях «Бегового сообщества».

«Бег – один из самых популярных любительских видов спорта в России, поэтому нам как национальной платежной системе важно поддерживать тех, кто любит заниматься бегом независимо от уровня – будь то пробежки по утрам в соседнем парке или требующее серьезной подготовки участие в Московском Марафоне. Скидка в рамках партнерства с «Беговым сообществом» – первый подобный проект, в ближайшем будущем мы планируем также представить кешбэк за покупку беговой экипировки и многое другое», – отметил Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир».

«Взаимодействие с платежной системой – приятный бонус, который мы можем дать участникам наших стартов. Мы рады, что это сотрудничество позволит бегунам сэкономить средства и приобрести участие в забегах со скидкой. Платежная система «Мир» – надежный партнер, который поможет развиваться проекту в целом, привнести интересные активации и привлечь еще больше людей к ежедневным занятиям спортом. Я надеюсь, что вместе мы сможем сделать участие в мероприятиях Бегового сообщества еще комфортнее!» – сказал Дмитрий Тарасов.