Шера: ФНЛ вообще не уровень. В РПЛ прикольно было бы подвигаться.

Нападающий ФК «10» Андрей Шерешков заявил, что не перешел бы в команду ФНЛ.

«Если честно, ФНЛ вообще не уровень. Ни в одну команду бы не поехал. Вот в РПЛ прикольно было бы подвигаться, а ФНЛ неинтересно.

Мне кажется, если бы меня из «Кубани» в 2023 году не ######### [выгнали], я бы уже в сборной играл. Я там много кого знаю, уровень бы потянул.

Мечта? Мечта сыграть на ЧМ-2030. Сейчас пиво допью и пойду велик крутить, готовиться», – заявил нападающий ФК «10».

Напомним, 5 декабря сборная WINLINE Медиалиги уступила сборной ФНЛ (1:4).

В профессиональном футболе Шерешков выступал за «Строгино » и «Кубань». На счету нападающего 22 матча во Второй лиге и четыре – в Первой.

Шера был признан лучшим нападающим 2025 года на WINLINE Media Football Awards . В составе ФК «10» Азамата Мусагалиева форвард выиграл Кубок Лиги-2025 и Суперкубок Медиалиги.

