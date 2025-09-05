Кузнецов – Чембулатову: «Ты ##### не видишь и ##### не разбираешься!»

Дмитрий Кузнецов высказался о неназначенном пенальти в матче «Броуков» с 2Drots.

Дмитрий Кузнецов : «Перед игрой мы договорились, что кто-то сидит на ВАР, который у нас есть и смотрит. Почему люди, которые там сидели, не дали нам отмашку? Это безответственность. Для меня это непонятно».

Райзен : «Викторович, Чембулатов – это человек, который половину решений принимает неверно».

Кузнецов : «Давайте дадим карточку челленджа – и пусть разбираются».

Райзен : «Ну вот они и разобрались. Чембулатов ответил, что он бы не дал в игре».

Кузнецов : «Вот я ему и предъявляю претензию: ты ##### [ничего] не видишь и ##### [нисколько] не разбираешься! Пусть это ему передадут от меня лично – и пусть он мне что-нибудь ответит! Но мы виноваты, мы не взяли челлендж», – сказал тренер «БроукБойз»

«Броуки » уступили 2Drots в серии буллиталити (1:1, 1:3 Б) в первом туре WINLINE Кубка Медиалиги. В первом тайме арбитр Максим Чембулатов не назначил 11-метровый после столкновения в штрафной 2Drots Федора Кудряшова и форварда «Броуков» Мэджика. В шоу VarVarы эксперты признали, что судья допустил ошибку. Сам Чембулатов считает, что он принял верное решение.