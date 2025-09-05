0

Кузнецов – Чембулатову: «Ты ##### не видишь и ##### не разбираешься!»

Дмитрий Кузнецов высказался о неназначенном пенальти в матче «Броуков» с 2Drots.

Дмитрий Кузнецов: «Перед игрой мы договорились, что кто-то сидит на ВАР, который у нас есть и смотрит. Почему люди, которые там сидели, не дали нам отмашку? Это безответственность. Для меня это непонятно».

Райзен: «Викторович, Чембулатов – это человек, который половину решений принимает неверно».

Кузнецов: «Давайте дадим карточку челленджа – и пусть разбираются».

Райзен: «Ну вот они и разобрались. Чембулатов ответил, что он бы не дал в игре».

Кузнецов: «Вот я ему и предъявляю претензию: ты ##### [ничего] не видишь и ##### [нисколько] не разбираешься! Пусть это ему передадут от меня лично – и пусть он мне что-нибудь ответит! Но мы виноваты, мы не взяли челлендж», – сказал тренер «БроукБойз»

«Броуки» уступили 2Drots в серии буллиталити (1:1, 1:3 Б) в первом туре WINLINE Кубка Медиалиги. В первом тайме арбитр Максим Чембулатов не назначил 11-метровый после столкновения в штрафной 2Drots Федора Кудряшова и форварда «Броуков» Мэджика. В шоу VarVarы эксперты признали, что судья допустил ошибку. Сам Чембулатов считает, что он принял верное решение.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Броуков»
logoДмитрий Кузнецов
logoБроукБойз
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
Максим Чембулатов
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Владислав Радимов: «Я лучше посмотрю на иностранцев, чем на русских, которые не хотят тренироваться»
19вчера, 19:48
«Вас усадили за стол, чтобы развивать лигу. Если вам дали честь освещать события, освещайте их равноправно». Биричевский о шоу Any Given Monday
вчера, 19:01
Блогер Макс +100500 с более 10 млн подписчиков снялся в ролике «Альфа-Банки»
вчера, 18:47
Кержаков об отказе играть за «Амкал»: «По телевизору смотреть интереснее. Я бы сейчас не сыграл так, как хотел бы против профессиональной команды»
2вчера, 15:26
Сычев готов перейти в «Альфа-Банку»: «Всегда хотел поработать с Овчинниковым»
1вчера, 12:27
Тарасов – в заявке Fight Nights на Кубок Медиалиги. Это его четвертый клуб в медиафутболе
1вчера, 10:37
Слуцкий о медиафутболисте Крапе, назвавшем дочь Наоми: «Ну и #####! Наоми Даниловна Крапивникова»
89вчера, 09:08
«Я Клинникова не оправдываю, но медиафутбол достает многих бесов. Будь судья жестче к Маврину – ничего бы не было». Генич об инциденте в матче «Амкала» и «Десятки»
14 сентября, 19:46
Герман об админе «Десятки», ударившем Маврина: «Хочется избежать дырки в регламенте. А то у нас на следующую игру с ФК «10» новым админом зайдет боец, травмирует соперника, его накажут, а к клубу какие претензии?»
4 сентября, 18:01
Маврин о Панове: «Он привнес яйца каждому футболисту «Амкала» и Герману»
4 сентября, 17:06
Ко всем новостям
Последние новости
Слуцкий о хавбеке «Амкала» Шахе: «Рыбус или Идову так не выделяются в Медиалиге. Ты игрок другого уровня»
2вчера, 20:26
«Сначала пойду в команду Касильяса, потом Агуэро». Прокоп о просмотре в Кингс Лиге
2 сентября, 11:41
Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
131 августа, 20:37
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
230 августа, 14:20Видео
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54