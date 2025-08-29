Герман: «Горит от ########, который решил, что ему можно нанести урон игроку. Ему вернется так сильно, что он пожалеет»

Герман жестко высказался о поступке администратора ФК «10».

«Сложно написать что-то адекватное. Потому что горит от ########, который решил, что ему можно выбежать на поле и нанести урон игроку.

Хер с ней с дисквой чудака на весь турнир. Поверь, чел, что тебе вернется так сильно, что ты пожалеешь о том, что сделал», – написал президент «Амкала».

Сегодня в матче открытия нового сезона Winline Кубка Лиги после забитого пенальти Шеры администратор ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала » Василия Маврина .

После игры получивший красную карточку Клинников извинился перед Мавриным.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев также осудил поступок своего сотрудника и сказал, что он может быть исключен из команды.