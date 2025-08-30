SD Family обыграли «Альтерон» в 1-м туре Кубка Лиги. Отличился Чужой
SD Family обыграли «Альтерон» в 1-м туре Winline Кубка Лиги.
Первый тур Winline Кубка Лиги
30 августа, суббота
SD Family – «Альтерон» – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Советов (8), 2:0 – Чужой (10), 2:1 – Балашов (28)
SD Family: Власов, Абовян, Шуляк, Ващенко, Дидар, Хайруллин, Мухамеджанов, Советов, Товмасян, Чужой, Имедадзе.
«Альтерон»: Арби, Матвийчук, Коханов, Сиваков, Балашов, Рахмани, Климов, Деобальд, Гендузи, Марков, Юрьев.
Матч проходил в Москве на стадионе «Москвич» (малое поле).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости