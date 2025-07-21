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Дмитрий Егоров: «Не понимаю, почему считают, что в футболе не должны ругаться матом»

Дмитрий Егоров считает нормальным, что в футболе ругаются матом.

«Нецензурная лексика существует не только в медиафутболе. Если включить стендап любого комика, у которого 10 миллионов просмотров и который обладает контрактами буквально со всеми – там шутки на уровне ниже пояса и постоянный мат.

Я не понимаю, почему именно к футболу такое отношение, что здесь не должны ругаться матом. Здесь как раз ругаются, в том числе и я. Но это никак не связано с Медиалигой.

Если мы поставим за Деяном Станковичем человека с телефоном, который в ходе матча будет находиться рядом с ним и снимать каждое его слово, сказанное по отношению к судье Казарцеву, например, будет, может, непонятно, но если надо, переведут тут же», – сказал президент «БроукБойз» на лектории VK Fest. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Mash на спорте
logoДеян Станкович
logoБроукБойз
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logoWinline Медиалига
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